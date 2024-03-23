مربوحة تفسد الهالوين.. ظهور 4 شخصيات عالمية في الحلقة 13 من مسسل الكبير أوي 8

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، التجهيز للاحتفال بالهالوين داخل المزاريطة، إذ تنكر نجوم العمل في عدة شخصيات، استعدادًا لحضور الحفل، وحدثت بعض المواقف الطريفة التي كادت أن تفسد الاحتفال، من قبل مربوحة التي تمثل شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

ظهر الفنان محمد سلام الذي يمثل شخصية هجرس بالتنكر في شخصية فيلم ذا ماسك للممثل الأمريكي الكوميدي جيم كاري، إذ ارتدى بدلة صفراء، ووقف ليتحدث مع «العترة» المتنكر في شخصية كرتونية تدعى جيمز سلوفان، أما «جوني» الصغير تنكر في مارد وشوشني، وطباظة ارتدى شخصية مغني الروك إيلفيس بريسلي، والظهور الأبرز كان من خلال الفنان أحمد مكي بالكبير أوي، الذي تنكر بشخصية نابليون بونابرت.

نجوم مسلسل الكبير أوي

الجدير بالذكر أن الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، تتحدث عن تنكر الشخصيات، في العمل الفني الذي يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد، بالإضافة لحسين حجاج وحاتم صلاح ومصطفى غريب.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

وينتظر عشاق مسلسل الكبير أوي الجزء 8، عرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 6:05 مساءا، قبل دقائق من أذان المغرب، وفي الوقت نفسه تُعاد الحلقة الساعة 3 فجرًا وتعرض أيضًا الساعة 3 مساءً، كما أن جميع حلقات المسلسل متاحة عبر منصة «WATCH IT».