ليه الفرنسية لغة الحب؟.. اعرف سر استخدمها للرومانسية في الكبير أوي 8

على ترابيزة السفرة يجتمع الكبير وأبناؤه مع مدرسة اللغة الفرنسية، ويطلب أحمد مكي من المعلمة أن تلقي عليهم عبارات الحب باللغة الفرنسية؛ مثل «أنا بحبك يا جوني، أنا بحبك يا عترة، أنا بحبك يا كبير»، ثم تلقيها عليه ويبدو أنه أحب سماع هذه الكلمات بسبب رقتها، فالحديث باللغة الفرنسية بعبارات لطيفة له تأثير ساحر على الإنسان، فلماذا اشتهرت اللغة الفرنسية بأنها لغة الحب؟، وهو ما نجيب عنه في السطور التالية، وفق استطلاع أجرته خدمة الترجمة من Google نشره موقع«insightvacations» البريطاني.

لماذا تعبر اللغة الفرنسية عن الحب؟

وبعد أن أظهر الفنان أحمد مكي في الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي 8، مدى رقة اللغة الفرنسية في الحب والرومانسية؛ ليس سرا أن اللغة الفرنسية تعتبر على نطاق واسع اللغة الأكثر رومانسية في العالم بالنسبة للكثيرين، وفق استطلاع أجرته خدمة الترجمة من Google أن الفرنسية هي اللغة الأوروبية الأكثر شيوعا لترجمة العبارات الرومانسية، وبحث الاستطلاع في العبارات الأكثر ترجمة في 6 لغات أوروبية وهي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والروسية، ووجدت أن 34 من أفضل 1000 كلمة مترجمة إلى الفرنسية كانت عن الحب أو كانت رومانسية بطبيعتها، وهو ما يفوق أي لغة أخرى؛ أما الترجمة الأكثر طلبا كانت je t 'aime (أحبك)، بالإضافة إلى mon amour (حبيبي)، tu me manques (أفتقدك)، je t' adore (أنا أعشقك)، belle (جميلة)، وmagnifique (خلاب).

استطلاع آخر عن اللغة الفرنسية

كما وجد استطلاع أجرته شركة شهيرة أن 34% من 140 ألف شخص تمت مقابلتهم قالوا إن اللغة الفرنسية هي اللغة الأكثر جاذبية، بينما قال 37% إن الفرنسية هي اللهجة الأكثر جاذبية، كما قال 90% من المشاركين إنهم إذا تعلموا لغة بسبب رومانسيتها، فسيختارون الفرنسية، وهو ما قام به أحمد مكي في دور الكبير اوي عندما أراد تعلم كلمات الحب باللغة الفرنسية، ووجد أنها أكثر رومانسية وأحب سماعها.

ويرجع السبب في أن اللغة الفرنسية ممتعة للأذن، لأن المتحدثين بالفرنسية لديهم نطق أكثر ليونة؛ ولا ينطقون الحرف الساكن في نهاية الكلمة إلا إذا كان متبوعا بحرف متحرك، ما يجعل الكلمات تبدو أحلى، كما تحتوي اللغة أيضا على حروف ساكنة ذات أصوات ناعمة مثل L وM وN وR، بدلا من الحروف الساكنة القاسية مثل T وP وK.

ولا يستخدم المتحدثون بالفرنسية التشديد أو التنغيم في مقاطع معينة، وهو ما يختلف عن المتحدثين باللغة الإنجليزية الذين عادة ما يضيفون التشديد إلى الكلمات، ويتم توزيع حروف العلة والحروف الساكنة بالتساوي، ما يجعل الكلمات تتدفق بشكل أفضل؛ نظرا لأنه يتم التأكيد على الكلمات بنفس الطريقة مع تغييرات متسقة في درجة الصوت، فإن الجمل تبدو أكثر إيقاعا وشاعرية.