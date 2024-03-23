انتهت الحلقة الماضية من مسلسل كامل العدد + 1 باستغاثة أمينة ابنة دينا الشربيني في مقاطع فيديو نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفوضى التي حدثت أثناء الحفل الغنائي التي ذهب له بناء على دعوة من منظميه باعتبارها بلوجر ومشهورة، وذلك بسبب حدوث مشكلة كبيرة أحدثت فوضى من بعض الشباب، ما جعل منظمو الحفل يغلقون الأبواب خوفا على الموجودين بالحفل من المعتدين الموجودين بالخارج.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.. أمينة تنهار في فوضى الحفل الغنائي

وعندما رأت فريدة مقاطع الفيديو الخاصة بأمينة ذهبت على الفور لشريف وفريد حتى يقوموا بمساعدة أمينة ويذهبوا لإنقاذها من مكان الحفل ، وعلى الفور استقلوا السيارة وذهبوا لإنقاذ أمينة من هذا المكان دون علم ليلى وأحمد وعندما اقترب شريف من أمينة قام بضرب الشباب الموجودين بالخارج والذين أحدثوا الفوضى حتى يستطيع إنقاذ اخته أمينة.

وبعد عودتهم من الحفل انهارت أمينة من الخوف بعد ما حدث لها وبعد ما رأته في الحفل، ما جعل فريدة تقوم بتهدأتها بسبب بعد ما حدث لها وجعلها تنهار، كما أن شريف قاطعها بعد أن عنفها على ما حدث منها وتسبب في ذلك، الأمر الذي جعل أمينة تشعر بالذنب إذ أنها تسببت في كل ما حدث.