انتصار: «أكره الظلم وطول عمري عايشة دور الحقانية»

قالت الفنانة انتصار، إن الظلم هو الجرح الذي لا يلتئم أبدا في حياتها، فالظلم يندرج تحته التنمر واللامبالاة والتحقير، وأن يقوم أحد بتخطيك، ومن الممكن أن يدخل شخص ما ويسلم على من بجوارك ويتخطاك أنت.

وأضافت انتصار، خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح»، تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، على فضائية «الحياة»، أن الظلم هو مايتسبب في خوف الإنسان، ويندرج تحته الخيانة والكذب، مؤكدة أن الظلم عندما يقع على الإنسان يكسره.

وتابعت: «عندما يقع الظلم وينتصر الإنسان للحق، ويظل في طريقه حتى يمحو الظلم من طريقه فهذا انتصارًا ولا يمت للظلم بشئ، إنني دائمًا في هذه القضية، من رصيف مكسور، أو شجرة مقطوعة بالشارع، حتى العمل، طول الوقت انتصر لهذه الفكرة، وطوال الوقت أعيش دور الحقانية».

وأنهت حديثها: «من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه».