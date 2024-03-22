«ع المسرح» يستكمل حلقة دينا مع منى عبد الوهاب.. الليلة

يستكمل برنامج «ع المسرح»، الليلة، الجزء الثاني من حلقة الفنانة دينا، والتي عُرض منها أمس الجزء الأول من الحلقة، والذي حازت على اهتمام عدد كبير من الجمهور بالتصريحات المهمة والجريئة التي قالتها عن حياتها الشخصية والفنية.

وتحدثت دينا مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن عدد من الأزمات التي مرت بها في حياتها، والتي على رأسها أزمات مرت بها مع أسرتها، في الطفولة، أبرزها، ما تعرضت له وهي في عمر الـ 5 سنوات حينما انفصل والدها ووالدتها، ثم أخبرها جدها أن والدتها توفيت، ومن ثم اكتشفت وهي في مرحلة المراهقة أن والدتها لازالت على قيد الحياة.

وتحدثت دينا عن الخيانات التي تعرضت لها في حياتها، من بينها خيانة الصديق، حيث مرت بتجربة صعبة للغاية حينما مرت بأزمة وموقف صعب في حياتها، وتنكرت منها وقتها صديقتها التي كان بينهما عشرة 14 عامًا.