دينا لـ«ع المسرح»: أتعامل مع الحياة ببساطة ومبحبش أظلم حد»

قالت الفنانة دينا، إنها تتتعامل مع الحياة ببساطة، مشيرة إلى أنها تكره الظلم وتكره أن تظلم أحدًا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «على المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قائلة: «بتعامل مع الدنيا ببساطة شديدة، ودايمًا بعذر الناس وأنا كارهة للظلم جدًا، ومبحبش أظلم حد، لدرجة أنه لو حاجة اتسرقت في البيت مش ممكن أشك في أحد على الإطلاق، تروح في داهية لكن إلا الشك، فأنا بكره الظلم».

وتابعت دينا: «حياتي كان فيها أقدار صعب تحملها، وهي اختيارات سيئة، ومعنديش صراعات مع رجال، كان عندي حاجات كويسة في الجوازات، وكان عندي حاجات سلبية، وقدرت أتخطى».

وأكملت: «طول عمري بدور على حاجات سهلة جدًا، بدور على الطيبة والأصل والحنية، وبشوف أن الأمان مش مع الراجل، الأمان فيكي إنتي، أنا مش طالبة الأمان لأن عندي الأمان، الأمان عمره ما يجي من عند الراجل، الأمان بيجي من عند ربنا».