دينا لـ«ع المسرح»: «لا أحكم على أحد.. ومش هبطل رقص»

أكدت الفنانة دينا، أنّها لم تحكم على فعل أي أحد، وكل شخص يقوم بفعل ما يريده، وبالتالي هي لا تريد أن يحكم عليها أحد لمجرد أنا تقوم بفن الرقص، مواصلة: «أنا هفضل أعمل اللي عايزاه إذا عجب أو لم يعجب، دي حاجة أنا بحب أعملها ومش هبطلها».

رد دينا على تصريح سلاف فواخرجي

وأجابت «دينا»، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة» على ما قالته الفنانة سلاف فواخرجي، إن ربنا ألطف وأكرم من أن يكون عنده نار، قائلة: «ده تهريج، الجنة والنار مذكورين في القرآن، والقرآن لا يتبدل ولا يتغير، ولا يمكن أن نلعب في معانيه وأحنا فنانين مينفعش تطلعي بتصريح منافي للدين، الأحسن أنك متتدخليش خالص».

وأوضحت دينا على ما وجهته الإعلامية منى عبد الوهاب لها حول تصريحات رجال الدين على أن الرقص حرام، قائلة: «كل شيخ حر وبيفتوا في حاجات كتير».