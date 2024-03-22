دينا لـ«ع المسرح»: عشت صراعات كثيرة وحياتي داخل دائرة مغلقة جدا

قالت الفنانة دينا، «الأشخاص اللي بوشين دي لازم تشيلهم من حياتك، واللي يقدر يقول الكلمة في وجهك هو الرجل الأمين».

بدل الرقص حرام

وأكدت «دينا»، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»، أن بدل الرقص حرام وذلك من منظور الدين، مواصلة: «أي عري حرام، بس أنا مليش دعوة بكلام حد، أنا قاعدة جوا دائرتي المغلقة جدا، مع صحابي والناس اللي قادرة أنسجم معاهم، والسلام النفسي ده جيه بعد مجهود سنين».

وتابعت، أنها عاشت صراعات كثيرة، أصعبها هي الصراعات التي تريد أن تغير فيها أفكار معينة في المجتمع، مواصلة: «مفيش مجتمع خالي من الأمراض النفسية، عشان كده أنا مش بحكم على الأشخاص، وكلنا عندنا مرض نفسي، لكن بحكم أن المجتمع فيه أفكار معينة أنا كان نفسي أقول إني معايا شهادة في الفلسفة، لكن أنا مشتغلتش بيها واشتغلت راقصة».