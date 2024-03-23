انتصار لـ«ع المسرح»: «لو أعجبت براجل هروح أقوله.. والحب بيغير الحياة»

تحدثت الفنانة انتصار عن علاقتها مع الحب في الوقت الحالي، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر شاشة قناة الحياة.

انتصار تتحدث عن الحب

وقالت انتصار خلال اللقاء: «ممكن لو أعجبت براجل أروح أقوله، والحب مالوش مكان ولا وقت، وفي اللحظة دي الكون كله بيكون ساكت احتراما لهذه اللحظة».

وتابعت: «ودائما الراجل اللي بيحبك بيتكلم عنك ورا ضهرك حلو، وآخر مرة حبيت فيها كانت من وقت طويل، والحب بيغير الحياة بتحس إني الأكل له معنى واللبس له معنى ودولابك اللي في البيت له معنى».

مشاركة انتصار في السباق الرمضاني

وفي سياق آخر، تشارك انتصار، خلال السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل المعلم، الذي يحقق نسب مشاهدة عالية، إذ يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، طارق النهري، عبد العزيز مخيون، وسلوى خطاب.