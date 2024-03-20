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تحت مظلة التحالف الوطني.. «الإنجيلية» تنظم إفطارا لـ2000 مواطن في الأسمرات

كتب:

مريم شريف
09:59 م | الأربعاء 20 مارس 2024
إفطار الهيئة القبطية الإنجيلية

إفطار الهيئة القبطية الإنجيلية

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الأربعاء، إفطارًا بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالمقطم.

وشارك في الإفطار أكثر من 2000 مواطن، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اللجنة التنظيمية لعمل التحالف الوطني، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، والقيادات الدينية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني.

«عبد القوي»: 20 ألف مستفيد من دعم التحالف الوطني 

وأعرب الدكتور عبد القوي عن سعادته الكبيرة بالمشهد الحضاري لحي الأسمرات مضيفًا، أن عدد المستفيدين من الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم ما يقرب من 20 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن التحالف لديه قاعدة بيانات للمواطنين الأولى بالرعاية في المحافظات والقرى.

ومن جانبه، قال رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة «يشارك اليوم أكثر من 2000 من شركاء الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني الذي يحرص على تقديم مساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية على كل المستويات».

كما أعربت هبة يسري، مدير برامج الحوار بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة، عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء برامج الحوار للهيئة الإنجيلية، من شيوخ وقساوسة وواعظات وراهبات وإعلاميين وأكاديميين، والذي يعكس الصورة المصرية الخاصة للعيش المشترك.

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