الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم إفطار «شركاء معا» في الأسمرات (صور)

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية حفل إفطار بعنوان «شركاء معا»، اليوم الأربعاء، وذلك في المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.

جهود الهيئة الإنجيلية لغرس القيم الأخلاقية والروحية

وتعد الهيئة القبطية الإنجيلية أحد شركاء التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي، حيث تواصل جهودها الدؤوب لتعزيز مبادئ الحياة الكريمة والعدالة والعيش المشترك، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والروحية في المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء واحترام التنوع وحل النزاعات، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.

ومنذ تأسيسها عام 1950، تواصل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) مسيرتها الحافلة في العمل على تأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، ونشر مبادئ العدالة والمساواة والفكر المستنير في المجتمع المصري.