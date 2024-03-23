مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.. شريف يتعرض للضرب بسبب أمينة

دارت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد حول ما حدث لأمينة في الحفل الغنائي الذي تم دعوتها له باعتبارها بلوجر مشهورة، وأثناء تواجدها في الحفل حدثت فوضى عارمة من بعض الأشخاص محدثي الشغب، ما جعلها تنهار من الخوف بسبب ما رأت وما تعرضت له في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13، ليذهب شريف لها على الفور ويحاول إخراجها من هذا المكان بعد ضربه عدد من الشباب لحماية اخته أمينة.

مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.. شريف يتعرض للضرب ويترك المنزل

لم تمر المشادة التي حدثت بين شريف وبين بعض الشباب في الحفلة مرور الكرام في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13، إذ ذهب هؤلاء الأشخاص الذين حدثت مشادة بينه وبينهم له في المدرسة، وانتظروه عند خروجه منها وقاموا بضربه، ولكنه لم يتركهم، بل قام بضربهم ضربا مبرحا، وعندما عاد شريف للمنزل حدثت مشادة بينه وبين والدته ليلى حول ما حدث.

وحاول شريف سلامة في دور أحمد زوج ليلى التدخل لحل المشكلة في مسلسل كامل العدد، ولكن انفعل عليه شريف ليخبره أنه ليس بوالده حتى يتحدث معه، ثم قام بترك المنزل وذهب ليعيش مع جده في المزرعة الخاصة به، ما جعل ليلى تحزن كثير بسبب ما حدث بينها وبين شريف ابنها.