مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13.. نفادى يتنكر في شخصية أحدب نوتردام

نجح نفادي خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد تنكره في شخصية أحدب نوتردام، أن يقنع الكبير أنه عراف.

وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي8، فوجئ الكبير بشخص على الباب اعتقد أنها مدام جورجيت مُدرسة اللغة الفرنسية التي وقع في غرامها، ليكتشف أنه نفادي ومتنكر في شخصية أحدب نوتردام، ولم يستطع الكبير التعرف عليه.

وأقنع نفادي الكبير أنه عابر سبيل ويشعر بالجوع، ليرحب به الكبير ويدعوه لتناول الطعام، ويبدأ نفادي في إيهام الكبير بأنه عراف وبالفعل يصدق الأمر، ولكن تحدث المفاجأة أن قام نفادي بالفعل بتحضير روح شريرة بدون قصد، لتظهر في النهاية الفنانة شيماء سيف.

مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن كل من أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد و حاتم صلاح وعبدالرحمن حسن.