مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13.. أحمد مكي ينتكر في شخصية نابليون بونابرت

ظهر الكبير أوي خلال الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي، الذي يعرض على قناة on وهو يتنكر في شخصية نابليون بونابرت قائد الحمله الفرنسية.

الكبير أوي في شخصية نابليون بونابرت

وفاجأ الكبير أوي أهل الدوار وهو ينزل من على السلم ويرتدي شخصية قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت، وذلك بسبب مدرسة اللغة الفرنسية التي وقع في غرامها، وبدأ يتكلم بالفرنسية ليسأله هجرس عن سبب فشل الحملة الفرنسية ويرفض الإجابة.

وسأل الكبير على مدرسة الفرنسية مدام جورجيت هل أتت الحفل أم لا؛ لتشتعل الغيرة في قلب مربوحة، ولكنها تخفي خلال وجودها وسطهم أنها هي حتي تستطيع مراقبه الكبير.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في دور الكبير وجوني وحزلقوم، ومحمد سلام «هجرس»، ورحمة أحمد «مربوحة»، وبيومي فؤاد «دكتور ربيع»، ومصطفى غريب «العترة»، وحاتم صلاح «نفادي»، عبدالرحمن حسن «طبارة».