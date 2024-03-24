يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، الاحتفال بالهالوين في دوار الكبير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 14

ويكون العرض الأول لمسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 14، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة13 من مسلسل الكبير أوي8

احتفال أهل المزريطة بعيد الهالوين في دوار الكبير

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8، احتفال أهل المزريطة في دوار الكبير بعيد الهالوين؛ إذ تنكر الكبير في زي نابليون بونابرت، وهجرس في شخصية the mask، وطبارة في شخصية ألفيس بريسلي، ونفادي في شخصية أحدب نوتردام، وتسبب الأخير في عمل تعويذة أحضرت روح شريرة في المكان.