مؤشرات أولية: عبدالحليم علام يتقدم على أقرب منافسيه في انتخابات «المحامين»

جاءت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية بانتخابات نقابة المحامين تعلن عن تقدم عبد الحليم علام على أقرب منافسيه في نتيجة انتخابات نقابة المحامين.

انتخابات نقابة المحامين

فيما زالت اللجنة تفرز أصوات الناخبين الخاصة بأعضاء مجلس النقابة العامة والتي من المقرر أن تعلن نتيجة أعلى 28 عضوا بالنقابة.

وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، في تمام الساعة الخامسة مساء، باب التصويت في العملية الانتخابية التي تجرى على منصب نقيب المحامين، وعضوية المجلس لعام 2024، وبدأت عمليات الفرز.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

15 مرشحًا على منصب النقيب

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.