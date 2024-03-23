15 مرشحا يتنافسون على مقعد نقيب المحامين اليوم.. و253 على العضوية

انطلق، منذ قليل، ماراثون انتخابات نقابة المحامين 2024، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وتُجرى انتخابات المحامين في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

عدد المرشحين في انتخابات نقابة المحامين

وتُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف النيابة الإدارية، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

ضوابط عمليات التصويت

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت اللجنة، أن طريقة التصويت ستكون باختيار نقيب عام واحد، واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.