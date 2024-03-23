قصة لوحات فنية مبهرة مرسومة على الخزف في «باب رزق» (فيديو)

عرض برنامج «باب رزق»، للإعلامي يسري الفخراني، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، قصة عمل مميز من الرسومات على الخزف، جمعت بين مي وعبدالحميد، وامتدت لعلاقة حب وزواج منذ 18 عامًا، والعمل معًا في مشروع للوحات فنية مبهرة مرسومة على الخزف.

الرسم على الخزف

وأوضح «عبد الحميد»، أحد الشركاء في صناعة الرسومات المميزة، أنه درس في قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية وحصل على الماجستير والدكتوراه ووصل لدرجة أستاذ مساعد في الجامعة.

وشدد على أنه بعد عودته من إحدى الدول بدأ في مشروع الخزف الخاص به وبدأ بالرسم على الفنجان والخزف، مؤكدًا أن الرسم على الخزف أمر صعب.

ومن جانبها، أضافت زوجته مي وشريكته في المشروع: «والدي بنى لي أتيليه منذ أن كنت طفلة علشان لما أكبر أكون فنانة، ورسمت أول تجارب وبعدها بدأت الخزف، موضحة أن معظم اللوحات التي رسمتها تعود إلى البيئة الريفية من مدينة إسنا في محافظة الأقصر، وهي محل إقامة زوجها».