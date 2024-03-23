يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين يصلن عزاء والدة رانيا فريد شوقي «صور»

يقام حاليًا عزاء السيدة سهير الترك، أرملة الفنان الراحل فريد شوقي، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

توافد نجوم الوسط الفني على عزاء والدة رانيا فريد شوقي

ووصلت يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وفيفي عبده، والإعلامية لمياء فهمي، وهاني بحيري، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وغيرهم من نجوم الوسط الفني، إلى العزاء، منذ قليل.

وكان أول حضور عزاء والدة رانيا فريد شوقي، الفنان إيهاب فهمي، ومحمد جمعة وزوجته، ومن المتوقع أن يصل عدد آخر من الفنانين بعد قليل.

جنازة سهير الترك

وأقيمت جنازة سهير الترك، والدة رانيا فريد شوقي أمس، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين، بينهم شهيرة ومحمد رياض ودينا عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين والأقارب والأصدقاء.