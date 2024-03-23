وفاء عامر تظهر بـ«عكاز» في عزاء والدة رانيا فريد شوقي

حرصت الفنانة وفاء عامر علي حضور عزاء والدة رانيا فريد شوقي، المقام بمسجد الشرطة في الشيح زايد.

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

وظهرت وفاء عامر خلال حضورها عزاء والدة رانيا فريد شوقي بعكاز بعد إصابتها في قدميها، وذلك للتخيف من حزن رانيا فريد شوقي صديقتها.

وكان أول حضور عزاء والدة رانيا فريد شوقي، الفنان إيهاب فهمي، ومحمد جمعة وزوجته، ومن المتوقع أن يصل عدد آخر من الفنانين بعد قليل.

جنازة سهير الترك

وأقيمت جنازة سهير الترك، والدة رانيا فريد شوقي أمس، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين من بينهم شهيرة ومحمد رياض ودينا عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين والأقارب والأصدقاء.