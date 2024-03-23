انهيار رانيا فريد شوقي في عزاء والدتها.. وإيهاب فهمي أول الحضور

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

ودخلت رانيا فريد شوقي في حالة من الانهيار التام بعد بدء عزاء والدتها بدقائق قليلة، وحاول الحضور تهدئتها.

وكان أول حضور عزاء والدة رانيا فريد شوقي، الفنان إيهاب فهمي، ومحمد جمعة وزوجته، ومن المتوقع أن يصل عدد آخر من الفنانين بعد قليل.

جنازة سهير الترك

وأقيمت جنازة سهير الترك، والدة رانيا فريد شوقي أمس، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين من بينهم شهيرة ومحمد رياض ودينا عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين والأقارب والأصدقاء.