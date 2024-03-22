«قوافل السعادة» تصل محطتها الأخيرة بحدائق أكتوبر.. ألعاب ورسم على الوجوه

تستكمل قوافل السعادة التابعة لمؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جولتها التي بدأتها منذ ظهر اليوم، في منطقة حدائق اكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووصلت قافلة حياة كريمة إلى محطتها الأخيرة لليوم وهي منطقة 104 عمارة بالإسكان البديل في حدائق أكتوبر، وعملت على تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية المختلفة التي من شأنها نشر البهجة بين أطفال المنطقة، بالإضافة إلى نشر الوعي.

ووزعت قوافل السعادة التابعة لحياة كريمة بعض الهدايا على الأطفال، إلى جانب تنظيم بعض الأنشطة الترفيهية والألعاب التنافسية بين الأطفال.

وقامت المجلس القومي للطفولة والأمومة بالرسم على وجوه الأطفال وتوزيع فوانيس رمضان، في حين قام صندوق مكافحة المخدرات بتنظيم ندوة توعوية للأطفال حول أضرار التدخين على الصحة وأهمية أن يحظى الطفل بحياة صحية سليمة.

الجدير بالذكر أن حياة كريمة تنظم إفطار جماعي اليوم للأهالي الأكثر احتياجا في منطقة السكن البديل بحدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على دعم الأهالي الأكثر احتياجا.