«حياة كريمة» تشارك في الخير مع «سوبر ماركت» يساعد المحتاجين

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، صاحب سوبر ماركت، يساعد الناس، من خلال صندوق في المحل الخاص به، مكتوب أعلاه «أخي العزيز ضع إن كنت تستطيع أو خذ إن كنت محتاج».

وقال صاحب السوبر ماركت، إنه بدأ هذه الفكرة منذ 3 سنوات، بعد أن رآها في إحدى المحال بالإسكندرية، مشيرا إلى أن ما يوضع داخل الصندوق صباحا يكون على حساب السوبر ماركت، وما بعد ذلك يأتي العميل ليضع فيه أو ياخذ منه.

فكرة العمل الخيري جبران الخاطر

وأكد صاحب السوبر ماركت، أن الفكرة من هذا العمل الخيري هو جبران الخاطر، متابعا: «إذا وضعك الله في مكان تستطيع من خلاله التيسير على الناس، فيسر عليهم، وأنا تاجر والتجارة مع الله دائمًا رابحة، وبأمر الله سأكمل في هذا العمل حتى آخر العمر».

وقدم له الإعلامي أيمن مصطفى، ميدالية أبطال حياة كريمة، بالإضافة إلى مبلغ مالي تقدمه مؤسسة حياة كريمة، لتشارك به في صندوق المنتجات المقدم للمحتاجين.