اقرأ في عدد «الوطن» غدا: زيادة الأجور.. حياة كريمة للموظفين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- زيادة الأجور.. حياة كريمة للموظفين

- صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة وتطبيق الحد الأدنى الذى أقره الرئيس السيسى

- حلا شيحا: «إمبراطورية ميم» دراما واقعية تلمس قلوب المشاهدين

- توجيهات رئاسية بسرعة ترجمة مخرجات جلسات الحوار الوطنى إلى خطط تنفيذية

- رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تنفيذ مقترحات المحاور الثلاثة «السياسى والاجتماعى والاقتصادى»

- «الصحة»: قدمنا خدمات طبية لـ2.5 مليون سيدة فى 4 سنوات

- «فوزى»: مبادرة «صحة الأم والجنين» تضمن سرية التحاليل ودقة الاختبارات للوقاية من الأمراض

- «جوتيريش» يزور معبر رفح تضامناً مع قطاع غزة ويشيد بجهود مصر

- أمين الأمم المتحدة: الجوع يفتك بالأطفال الفلسطينيين

- حسام حسن يعدد فوائد الفوز على نيوزيلندا: تجربة قوية

- «العميد» يشكر اللاعبين للوصول إلى نهائى «عاصمة مصر».. وجراحة عاجلة لإمام عاشور

الصفحة الثانية

- «التخطيط»: نستهدف خفض النمو السكانى إلى 1.69% العام الحالى

- «السعيد»: 1.5 مليار جنيه حوافز للمحافظات الأكثر تميزاً.. والزيادة السكانية تتسبب فى اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد الاقتصادية

- «جهاز المشروعات»: خدمات متطورة لرفع مهارات المرأة فى مجال ريادة الأعمال

- «رحمى»: نحرص على تمكين صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات.. وتسهيل حصولهن على الخدمات الفنية والتمويلية

- «قوافل السعادة» فى حدائق أكتوبر: ندوات توعوية وأنشطة ترفيهية

- «حياة كريمة» تنظم إفطاراً جماعياً لـ1000 مواطن من الأكثر احتياجاً فى عمارات الإسكان البديل

- «التضامن»: 19 ألفاً من ذوى الإعاقة سجلوا أسماءهم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

- «القباج»: 47% نسبة النساء من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

- المحامون يختارون النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة

- 322 ألفاً لهم حق التصويت بـ488 لجنة فى 37 نقابة فرعية بالمحافظات

- .. وبنك ناصر يقدم إعانات سنوية بـ1.8 مليار جنيه

- توسيع قاعدة التكافل.. و10 ملايين جنيه مساعدات غذائية لـ«الأوْلى بالرعاية»

الصفحة الثالثة

- رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تنفيذ مقترحات «الحوار الوطنى» فى المحاور الثلاثة «السياسى والاجتماعى والاقتصادى»

- «مدبولى»: توجيهات رئاسية بسرعة ترجمة المخرجات إلى خطط.. وأتابع عمل لجنة تنفيذ التوصيات وألتقى بأعضائها قريباً.. ومشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب.. وإطلاق استراتيجية تعليمية موحدة ودليل مبسط للتيسيرات والحوافز الضريبية للمستثمرين

- «التأمين الصحى»: نخدم 4.4 مليون مواطن فى 6 محافظات

- مباحثات بين مصر و«يونيسكو» لتعزيز التعاون فى إدارة المياه

- الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف وقتل الفلسطينيين فى غزة

- إجبار مزارعين على مغادرة أراضيهم شرق رام الله تحت تهديد السلاح والتلويح بالاعتقال حال العودة إليها

- ارتفاع ضحايا الاعتداء الإرهابى فى العاصمة الروسية إلى 115 قتيلاً

الصفحة الرابعة

- صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.. زيادة الأجور.. حياة كريمة للموظفين

- جهود مستمرة لتحسين معيشة جميع العاملين بالدولة والحد الأدنى لأجر الموظف الحكومى زاد 500% خلال 7 سنوات

- وزير المالية: أجر موظف الدرجة السادسة يبدأ من 6 آلاف جنيه.. وقيمة الزيادة للدرجة الممتازة 1200 جنيه.. و«البنا»: تحسين الأجور يعكس التزام الحكومة بالمسئولية المجتمعية نحو المواطنين ويضمن تحسين معيشة محدودى الدخل.. و«جاب الله»: تُسهم فى زيادة القوة الشرائية وتعمل على تحقيق انتعاشة فى الأسواق

- عضو سابق بـ«القومى للأجور»: حزمة الحماية الاجتماعية تمس حياة 50 مليون مواطن بطريقة مباشرة

- مصر ستخرج من الأزمة الاقتصادية أقوى من ذى قبل بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تمضى فيها الحكومة

الصفحة الخامسة

- مبادرة «المركزى» لرواد الأعمال تخدم 147 ألف مشروع عبر 110 مراكز بالبنوك والجامعات

- موظفو شركة «التعمير والإسكان» يشاركون فى تعبئة كراتين الخير

- «رواد النيل» وفّرت 430 ألف خدمة غير مالية وتسهيلات بـ6.7 مليار جنيه.. و«لقمان»: هدفها التمكين الاقتصادى

- بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر يوقّع مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة

- «QNB الأهلى والأورمان» يفتتحان مدرسة الحرية بعد إعمارها بمركز منية النصر فى الدقهلية

- جرمين عامر تكتب: صناعة «المؤثر الروبوت».. جاذبية السم فى العسل

الصفحة السادسة

- فتاوى.. من صام ولم يُصلِّ سقط عنه فرض الصوم

- نصيحة طبية.. العصائر الطبيعية على الإفطار والسحور تحمى من فقر الدم وتؤخر زحف الشيخوخة

- «لوسى»: قدمت بعض المشاهد فى «أرابيسك» وقدمى مكسورة.. وطبق «شوربة» وسيجارة كادا أن يفسدا صيامى أثناء التصوير فى رمضان

- شخصية «أنوار» تشبهنى.. ودور «حمدية» فى «ليالى الحلمية» أول أعمالى والأقرب إلى قلبى

- تعلمت من الفنانة صفية العمرى.. وانفجرت من الضحك بسبب محمد متولى.. و«عكاشة» عاتبنى بسبب «مرطب شفايف»

- عمر طاهر: كلما سمعتها أحس الدنيا كلها «بتنور»

الصفحة السابعة

- حلا شيحا: «إمبراطورية ميم» دراما واقعية تلمس القلوب.. و«عمرى ما أتنصل من الفن»

- «مى» قريبة من شخصيتى.. و«النبوى» فنان موهوب وصاحب بصمة خاصة

- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟! (3).. الطريق إلى كيان إعلامى كبير!

- أحمد الرافعى راوى «الحشاشين»: التعليق الصوتى من الأعمال المحبّبة لى

- أرى نفسى فى السينما.. وغيابى أثّر على مسيرتى ولن أستسلم لأى وضع «غير مريح لى»

- «الحشاشين».. الحد الفاصل بين التاريخ والدراما

- الأحداث مستوحاة من سرديات متعددة تهم شخصية اختلف حولها تاريخياً والمسلسل تكلم إبداعاً وفناً بلسان تاريخى مبتعداً عن الجدليات الفلسفية

الصفحة الثامنة

- أجواء احتفالية وتكاتف فى كواليس مبادرات الإطعام يومياً.. «مطابخ الخير» 30 يوم هَنَا وسعادة

- الزينة بتجمعنا.. فلسطين فى قلب عمارة «إمبراطورية ميم»

- أمينة شلباية: بطلة «سلة».. وأفتخر

- السياح بـ«الجلاليب» على مائدة إفطار مرسى علم