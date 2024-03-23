مؤسسة حياة كريمة تكرم بائعا متجولا يقف بعكازه لسداد ديونه

قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، أحد البائعين في الشارع بمدينة نصر بالقاهرة، يقف بعكازه، ويبيع فوط السيارات وغطاءات مقود السيارة، ويعمل حتى يستطيع أن يجد لقمة العيش ويسدد ديونه.

قال البائع لمصطفى، إنه يعمل منذ الساعة 10 صباحًا حتى أذان المغرب من كل يوم، لافتًا إلى أنه إذا باع بمبلغ 500 جنيه يصل مكسبه إلى 200 جنيه.

حلم امتلاك تروسيكل

وسأله الإعلامي أيمن مصطفى عنما يريد، فقال: «أنا نفسي في تروسيكل يغنيني عن اللف في الشوارع، وهعمل بيه مشروع، وأحط عليه شوية بضاعة، وأبيعها، وهذا ما أتمناه من الله، ولو ربنا كاتبلنا نصيب ف حاجة هاخدها».

فأعطاه أيمن مبلغ 500 جنيه، فقبل البائع النقود ولكن اشترط على مصطفى أن يأخذ منه شيئا من البضاعة، ولكن بعد ذلك جاء أحد البائعين مثله وطلب منه المساعدة وذلك لأن صاحب العقار الذي يستأجره يطلب منه الإيجار، لم يتردد البائع الأول في سؤاله عن مبلغ الإيجار ليقول له أن المبلغ 300 جنيه، فأعطاه المبلغ.

وجاء صاحب العقار ليسأل البائع الثاني عن الإيجار، فأعطاه الإيجار، وبعد ذلك سأله عن مبلغ 200 جنيه التي أعطاها له ليشتري الإفطار في أحد الأيام، فلم يتردد البائع الأول في أن يخرج الـ200 جنيه المتبقين من مبلغ أيمن مصطفى الذي أعطاها له قبل قليل.

ودخل بعد ذلك الإعلامي أيمن مصطفى، على البائع الأول الذي أعطى كل ما يملك للبائع الذي لا يملك مالًا، ليكافؤه بثمن التروسيكل الذي يريد أن يشتريه ليقيم عليه مشروعه.