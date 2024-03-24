مسلسل الكبير أوي الحلقة 14.. شيماء سيف تنضم إلى قائمة ضيوف الشرف

انضمت الفنانة شيماء سيف خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 إلى قائمة ضيوف الشرف المسلسل، إذ تجسد دور روح شريرة.

ضيوف شرف الكبير أوي 8

وضم الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي عدد كبير من ضيوف الشرف، وهم الفنانة شيماء سيف والتي تظهر في الحلقة 14 في دور روح شريرة أحضرها نفادي بعد قراءة تعويذة من على الأنترنت.

وشاركت الفنانة صفاء الطوخي خلال الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي في دور الشمامة، والتي ظهرت للكبير أوي يوم شم النسيم وأخذته لعالم الجن بعد رفضه الاستحمام يوم شم النسيم.

وظهر أيضا الفنان محمد ثروت كضيف شرف في المسلسل، وقدم دور شاكر مساعد الشمامة، الذي ساعد الكبير في التخلص من عالم الجن والعودة إلى عالمه مرة أخرى.

زواج أمنية خليل من نفادي

وظهرت أمينة خليل خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8 كضيف شرف، إذ ظهرت بشخصيتها الحقيقة، وتزوجت نفادي وتركت الفن خلال أحداث المسلسل وبعد مرور شهر جرى الطلاق بينهما لتعود مره أخرى إلى الفن.