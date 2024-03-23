وصفة الحاتي الأصلية.. مكون مفاجأة في الكفتة هيخلي الطعم غير
كتب:
نرمين عزت
10:45 م | السبت 23 مارس 2024
مكون مفاجأة في الكفتة هيخلي الطعم غير
للحصول على قوام وطعم كفتة الحاتي، تبذل السيدات مجهودًا كبيرًا وقد لا يحصلون على القوام أو الطعم المطلوب؛ لكن بسهولة وبمكون واحد غير متوقع يمكنك تحضير هذه الكفتة على طريقة الحاتي.
وللاستمتاع بكفتة لذيذة على سفرة إفطار رمضان تعرفي على هذه التكات والأسرار في السطور التالية وفق موقع «thespruceeats» البريطاني.
مكون مفاجأة في الكفتة هيخلي الطعم حكاية
سر كفتة الحاتي الأصلية والقوام المتماسك يكمن في إضافة البيكنج بودر والنشا للمزيج، وهذا هو سر قوام الكفتة المتماسك، أما التتبيلة السرية فهي كالتالي: نصف بقسماط ناعم أو فتات الخبز، بصله متوسطة مفرومة ناعم مصفاة، ملعقة كبيرة بقدونس، ملعقة كبيرة كزبرة، ملعقة كبيرة ممسوحة ملح، ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.
تكات كفتة الحاتي زي المطاعم
من أسرار وتكات كفتة الحاتي، ضرورة استخدام لحم مفروم بدرجة عالية من الدهون، حيث أن الدهون تساعد في الحفاظ على طراوة الكفتة؛ وثانيًا تجنب المبالغة في إضافة البصل إلى الكفتة، فالبصل يجعل الكفتة طرية للغاية.
طريقة تحضير كفتة الحاتي للشيف نجلاء الشرشابي:
- بقدونس
- طماطم
- لحمة مفرومة
- بصل
- زيت
- ملح
- فلفل
طريقة التحضير:
- لتحضير كفتة الحاتي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي قومي بفرم البصل جيدا، حتى يُصفى جيدا من المياه.
- بعد ذلك قومي بخلط اللحم المفروم والبصل والبهارات المكونة من الفلفل الأسود والملح.
- قومي بفرم المكونات المختلفة في كبة كهربائية حتى تصبح على شكل عجينة متماسكة.
- بعد ذلك قومي ببشر الطماطم واخلطيها مع ماء البصل، مع عجينة الكفتة، وشكليها على اهيئة أصابع وضعيها في الأسياخ.
- قومي بوضع الخليط على شواية ساخنة، وبعدها في صينية وقومي بإدخالها الفرن حتى تصبح ناضجة جاهزة للتناول.