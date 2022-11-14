عاجل.. إصابة 4 طالبات جامعيات باشتباه تسمم بسبب «وجبة كفتة» في بني سويف

أصيبت 4 طالبات جامعيات، باشتباه تسمم غذائي عقب شعورهن بمغص معوي، بعد تناولهن وجبة غذائية عبارة عن كفتة داخل سكنهم، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 4 طالبات باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ببلاغ وارد عن إصابة 4 طالبات جامعيات بمغص معوي، عقب تناولهن وجبة طعام كفتة عبارة عن اشتباه تسمم غذائي، داخل سكنهم، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى بني سويف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل الطالبات المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء الطالبات المصابات

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابات وهن: «منار.ع» 20 عامًا تقيم البحيرة، طالبة بكلية تعليم صناعي، الأعراض المصابة بها قيء وإسهال، «حنان.س.ب» 20 عامًا تقيم محافظة الغربية طالبة في كليه تعليم صناعي، مصابة بقيء ومغص، و«نورهان.م.م» 20 عامًا تقيم بمحافظة البحيرة، طالبة في كلية تعليم صناعي، مصابة بقيء ومغص، و«إيمان.ع.ع» 20 عامًا، تقيم محافظة المنيا، طالبة في كلية سياسة واقتصاد، مصابة بقيء وإسهال.