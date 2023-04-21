تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الجيزة إثر تناولهم وجبة «كفتة»

أصيب أسرة مكونة من 5 أفراد بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة «كفتة»، وتم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجبة «كفتة»

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقيه بلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول أسرة مكونة من 5 أفراد مصابين بتسمم بعد تناولهم وجبة «كفتة»، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة

وبالانتقال والفحص تبين تسمم كل من سائق، 50 سنة، وزوجته ربة منزل، 40 سنة، وأبنائهما طالبة، 11 سنة، وشقيقتها، 13 سنة، وشقيقتهما، 8 سنوات، ووصولهم المستشفى في حالة تسمم وقيء ومغص معوي.

وبسؤال الزوج، وحالته مستقرة، قرر أنه اشترى كيس لحم مفروم من محل بمدينة أكتوبر، وتم عمل وجبة كفتة منه، وبعد تناولهم الوجبة شعروا بإعياء وقيء ومغص معوي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.