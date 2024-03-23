مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يختار خليفة له

يسأل حسن الصباح من سيكون الخليفة من بعده هل نجله الحسين أم برزك أميد أم زيد ابن سيحون، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، ليجيب الاثنان أنه الحسين هو الأولى والأقرب لتلك المكانة، بينما هو أجاب: «أنا اتسألت في خلوتي تختار مين يا حسن بعدك، قلبي حس أن التلاتة ولادي بدون تفضيل أو تفريقك، فأوكلت أمري الله يختار لي من بينكم»

تبدأ الغيرة تتسلل ما بين زيد ابن سيحون (أحمد عيد) وبرزك أميد (سامي الشيخ)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13 وذلك عندما يعاتب حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ابن سيحون بسبب بعض الكلمات التي تفوه بها أمام أحد الغرباء من خارج قلعة آلموت، وقال له: «عايزك صموت وحامل للسر يا زيد زي برزك أميد».

مسلسل الحشاشين الحلقة 13

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. أبناء السلطان ملك شاه يتناحرون على السلطة

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، مقتل السلطان ملك شاه على يد حسن الصباح ورجاله، ليبدأ بعدها حالة من الفرقة والتناحر بين أبنائه على عرش الدولة وكل منهم يرى نفسه الأحق به.