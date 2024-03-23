مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يزرع الرعب في قلوب أهالي أصفهان

يستغل حسن الصباح مقتل السلطان السلجوقي ملك شاه، وتناحر أبناءه وانشغالهم بأمور الحكم والجلوس على العرش، ليبدأ مرحلة جديدة في دعوته، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، قائلا: «خلاف أولاد شاه على الحكم هو أزهى وقت لنا ولدعوتنا، معدتش الزمن زمن التخفي والدعوة في السر، أصفهان أصبحت عاصمة بلا سلطان».

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يضع خطة لنشر دعوته

ويبدأ حسن الصباح في وضع خطة لنشر دعوته في مدينة أصفهان، يزرع من خلالها الرعب في قلوب العوام، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، مؤكدا: «عايز المؤمنين يظهروا علنا في أصفهان، الدعوة تكون علانية، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق في أكبر ميادين وشوارع أصفهان عشان يكون عبرة..أنا عايز الرعب يملى القلوب».

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. حسن الصباح يرهب أهالي أصفهان

ويؤكد زيد بن سيحون لحسن الصباح أن تلك الطريقة قد تؤدى إلى كراهية العوام لهم وإثارة روح الانتقام لديهم: «بدل ما كنا ضحايا مظلوميين هنبقى جبابرة مكروهين»، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 13، لكن حسن الصباح يخبره أن الأوان قد آن لينضم لهم الناس من التقرب من القوي بدلا من الشفقة على الضعيف: «آن الأوان أن الطريققة تتغير وأن الناس بدل ما تأوي الناس في بيتها وتتعاطف معاه، أنا عايزهم يتمنوا يبقوا زيه ويقاتلوا معاه»