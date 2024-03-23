مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. يحيى الفخراني ينصح فلة ويضعها أمام اختيار صعب

تضمنت الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث والمواقف المهمة، ووجه خلالها الفنان يحيى الفخراني العديد من النصائح لطلاب سنتر الدروس الخصوصية ولمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى فلة «هنادي مهنا» لكي تختار شريك حياتها، وينتظر المشاهدين معرفة تطورات الأحداث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14، والتي تُذاع عبر شاشة «دي إم سي».

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

وعرض الفنان محسن منصور «المعلم حنفي»، على نعناعة «جومانا مراد» أن يقدم لها أضعاف المبلغ المالي كمهر للفنانة هنادي مهنا «فلة»، ولكن نعناعة رفضت ذلك، وتخبره بأنه لابد أن يبحث عن زوجة أخرى ويترك شقيقتها التي ستتزوج عن قريب، ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة في الحلقات القادمة.

مسلسل عتبات البهجة

وخلال أحداث الحلقة 13، طلب الفنان يحيى الفخراني مقابلة الفنانة هنادي مهنا «فلة»، لكي يقدم لها عددا من النصائح في الحياة، ويساعدها في اختيار شريك حياتها من بين تيتا «عنبة» والمعلم حنفي «محسن منصور»، ويسألها عما تحتاجه في الحياة هل المال أم الشهرة؟، لترد عليها بأنها لا تعرف ما تحتاجه من الحياة.

وقدم لها النصيحة بأنها تختار الزواج من تيتا بدلًا من محسن منصور، وأكد لها أن تيتا شاب من نفس عمرها وطموح مؤكدا لها أن حياتها مع تيتا ستكون مليئة بالحب، ولكن مع حنفي ستندم طوال العمر.