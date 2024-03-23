مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. زوجة صلاح عبد الله تسافر وتتركه بمفرده

عاد صلاح عبد الله «الدكتور عرفان» إلى منزله والتقى بزوجته «علية» سماء إبراهيم، ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13، لكي يخبرها بأن الشرطة أغلقت محله، وهو ما جاء في الحلقة الماضية من المسلسل، بعد أن أخبرته قوات من الشرطة أنه لا يحمل أي تصريح بشأن عمل المحل وهو ما جعله في صدمة كبيرة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. صلاح عبد الله يتهم صاحب الصيدلية

وتحدث الفنان صلاح عبدالله «الدكتور عرفان» مع زوجته علية عن غلق المحل بعد أيام قليلة من افتتاحه، واتهم الطبيب صاحب الصيدلية المجاورة له بأنه المتسبب، ويؤكد انه من المتوقع ان يكون هو من اخبر الشرطة عليه؛ لأنه لاحظ تردد الكثير من الزبائن عليه لشراء وصفاته الطبية، في الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة.

لكن زوجة الفنان صلاح عبدالله لا تهتم بما أخبرها به زوجها، وتؤكد له بأنها ستسافر إلى نجلها في كندا لكي تعيش معه، وبعدها يعيش الدكتور عرفان في حزن شديد، بعد أن أصبح يعيش بمفرده في المنزل بدون أي شخص.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. فدوى ممدوح تفاجئ صلاح عبد الله

وبعدها تدخل عليه سعاد «فدوى ممدوح» لتجلس بمفردها مع الفنان صلاح عبد الله، لتؤكد له بأنها زوجته وله حقوق، ولا يجب أن يخشى من أحد أو يخفي هذه العلاقة، بعد أن سافرت زوجته علية إلى نجلها في كندا.

ويشارك في العمل يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانا مراد وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي.