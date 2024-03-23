كشف سر خطير في حياة صلاح عبدالله في الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة

شهدت الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، سرا خطيرا متعلقا بالفنان صلاح عبدالله، بعد أن رجع لزوجته ليخبرها بشيء جعلها تصدر رد فعل غير متوقع.

الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، بدأت بمشهد عودة الدكتور عرفان إلى زوجته عليا ليخبرها أن الحكومة أغلقت محله، متهما الطبيب صاحب الصيدلية المجاورة له بأنه المتسبب، بعد أن لاحظ تردد الكثير من الزبائن عليه لشراء وصفاته الطبية.

أصدرت «عليا» زوجة صلاح عبد الله رد فعل غير متوقع، ولم تبدِ أي اهتمام بحديث زوجها، وأبلغته بأنها قررت السفر خارج مصر لتقيم مع نجلهما في كندا.

اكتشاف سر صلاح عبدالله

المشهد التالي اتضح فيه السر الذي يخفيه صلاح عبدالله، حيث يظهر داخل شقة مع سيدة تمسك بمبخرة، وتردد دعوات لاتقاء شر العين والحسد، وحين يطالبها بالتوقف أبلغته بأنها تشعر أنهما محسودين، معتبرا أن أكبر دليل على الحسد هو صدور قرار بتشميع المحل، ليرد صلاح عبدالله بأنه لا أحد يعرف أنهما تزوجا ليحسدهما.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء على قناة dmc، وفي الوقت نفسه تعرض الحلقة عبر منصة watch it الرقمية، كما أن قناة dmc دراما تعرض المسلسل الساعة 8 مساء.

رواية مسلسل عتبات البهجة

المسلسل مأخوذ من رواية عتبات البهجة للروائي إبراهيم عبدالمجيد، ويشارك في العمل يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانا مراد وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي.