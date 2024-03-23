نصائح يحيى الفخراني للجيل الجديد في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13

يتجمع الطلاب داخل السنتر الذي يديره يحيى الفخراني، ويبلغه المشرف ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، أنهم يرغبون في الاحتفال بعيد ميلاد زميلتهم ياسمين، ليقرر يحيى الفخراني أن يستفيد من هذه المناسبة، ويجمع كل الطلاب داخل الحديقة العامة، وأبلغ نعناعة التي تؤدي دورها جومانا مراد أنه سيتحمل تكلفة كل الطلبات نيابة عن الطلاب، حيث كان حديث «الفخراني» أقرب للنصائح في التعامل مع هذا الجيل حين قال «لما كنت بروح السنتر».

ويجلس الطلاب حول مستر بهجت وأبلغوه أنهم كانوا لا يحبونه، ويعتقدون أنه شخص يصعب التعامل معه، لكنهم اكتشفوا أنه أفضل شخص يمكنهم التعامل معه، ليرد عليهم بجملة: «وأنا كمان مكنتش طايق التعامل معاكم»، ويتشارك الجميع وصلة ضحك بعد هذه الكلمات».

وانهالت عبارات المدح من الفتيات عن تجاوب مستر بهجت مع طلباتهن، واستماعه لمشاكلهن وتقربه إليهن، وطالبته إحدى الفتيات بضرورة ممارسة الرياضة ليتخلص من الكرش، ورد يحيى الفخراني بأن الكرش سمة من سمات الرجل في عصره، وأنه لا يستطيع الاستغناء عنه.

سبب ظهور يحيى الفخراني على الإنترنت

بدأ الطلاب في سؤال يحيى الفخراني عن سبب اللايفات التي يقدمها على الإنترنت، وما إذا كان هواية أو رغبة في أن يصبح بلوجر شهير، ليرد بأن كبار السن أمثاله يميلون للحديث كثيرا من باب النصح أو الفضفضة، ويحتاجون لمن يسمعهم، لذا قررالتحدث عبر الإنترنت.

تحول علاقة يحيى الفخراني مع الطلاب

وتتطرق يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة إلى حكايته مع السنتر والطلاب المترددين عليه، وقال إنه كان يكره الذهاب للسنتر والتعامل مع الطلاب في البداية، لأنه لم يكن يفهم هذا الجيل، ولكن بمرور الوقت بدأ يستمع لطريقة كلامهم، ويتابع تفكيرهم، وأصبح قريبا منهم، ويتفهم أسلوب حياتهم، فبدأ يفهمهم، ويعجب بهم، ويتعلم منهم، لذا أصبح يحرص على التواصل معهم لرغبته في تعلم المزيد، معتبرا أنهم أصبحوا أصدقائه.