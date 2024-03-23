ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. انكشاف سر حفيدة يحيى الفخراني

بدأ مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13، بأحداث مثيرة ومواقف عديدة، وورطة أخرى تقع فيها عائلة الفنان يحيى الفخراني «بهجت الأنصاري» بسبب تجارة المخدرات، وإليكم ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 المُذاع عبر شاشة «DMC».

عتبات البهجة الحلقة 13

بعد غياب عمر «خالد شباط» حفيد الفنان يحيى الفخراني عن المنزل لعدد من الأيام بسبب بعض المشاكل مع جده، عاد مرة أخرى إلى المنزل بعد تعب جده يحيى الفخراني، بعد أن تواصل معه أحد الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية وأخبره بسقوط جده على الأرض، ليؤكد عمر لجده أنه سيكون معه مدى الحياة ولن يتركه.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13

وفي المقابل، عاشت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني حالة من القلق والاضطراب بسبب انتظارها كمية من المخدرات التي تأتي إليها، وكانت طلبت من أحد بائعي الفول أسفل منزلها أن يستلم الأورود بدلًا منها.

وفي لحظة استلام جميلة لأوردر المخدرات، قام شقيقها عمر بفتح الأوردر وعلم أنه مواد مخدرة ليقوم بضرب جميلة وإخبار جده بمحتوى الأوردر، وحاولت جميلة إنكار أنه لها.

يشارك في العمل يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانا مراد وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط وصفاء الطوخي وعلاء مرسي.