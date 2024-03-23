نقيب المحامين الجديد.. المؤشرات الأولية تكشف الأقرب للمنصب

من هو نقيب المحامين الجديد؟ سؤال هو الأكثر ترددا الآن بين المحامين بعد إجراء ماراثون انتخابي اليوم لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة، اليوم، وجاءت المؤشرات الأولية بعد حصر عدد كبير من أصوات الناخبين بالمحافظات، عن تقدم عبد الحليم علام على أقرب منافسيه وفوزه نقيبا للمحامين لدورة جديدة بفارق كبير.

نقيب المحامين الجديد

وللإجابة عن سؤال من هو نقيب المحامين الجديد، حسمته الأرقام الناتجة عن فرز الأصوات حتى الآن، حيث جاءت تشير إلى حصاد 22277 صوتا لصالح المرشح عبد الحليم علام، و15580 صوتا لصالح المرشح سامح عاشور.

فيما لم تظهر أي مؤشرات على مقاعد مجلس النقابة حتى الآن، وينتظر جموع المحامين الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات نقابة المحامين من قبل اللجنة القضائية المشرفة.

وكانت قد شهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة شديدة، بين 15 مرشحا على منصب النقيب.

انتخابات نقابة المحامين 2024

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أغلقت اللجان الانتخابية في تمام الساعة الخامسة مساء، وبدأت عملية الفرز بعدها مباشرة.

فيما بلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.