انتخابات نقابة المحامين في الشرقية.. منافسة قوية بين 15 مرشحا

يواصل المحامون في الشرقية التوافد على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة، واختيار النقيب العام وأعضاء المجلس، وذلك داخل 31 لجنة اقتراع فرعية على مستوى محافظة المحافظة، بينها 16 لجنة بنقابة الزقازيق جنوب الشرقية، و15 لجنة بنقابة ههيا شمال الشرقية.

عدد المحامين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم

ويبلغ عدد المحامين المقيدة اسمائهم في كشوف الانتخابات والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين 12 ألفًا و340 محام ومحامية في جنوب الشرقية، و8 آلاف و380 محام ومحامية في الكشوف الانتخابية في شمال الشرقية.

إجراءات انتخابات نقابة المحامين

وتجري عمليات التصويت التي بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساء لانتخاب النقيب العام، و28 عضوا لمجلس النقابة، تحت إشراف قضائي كامل لضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، كما يتم تأمين اللجان بواسطة أفراد من الشرطة.

15 مرشحا يتنافسون على منصب النقيب

الجدير بالذكر، أنه يتنافس على منصب نقيب عام المحامين 15 مرشحا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية.