لجنة الحريات تدين الاعتداء على مصور «الوطن» أثناء تغطية انتخابات نقابة المحامين

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، واقعة تعدى عدد من المحامين على الزملاء المصورين، والمحررين أثناء تأدية عملهم في تغطية انتخابات نقابة المحامين عصر اليوم.

وأكدت اللجنة تضامنها مع الزملاء في كل الإجراءات القانونية، التي اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من عدة صحف ومواقع وهي: «الوطن، والمصري اليوم، والقاهرة 24، والبوابة نيوز، والحرية»، بتحرير محضر في نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إداري قصر النيل 2024م، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدي بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقي المتهمين.

وشددت النقابة على حق الزملاء في أداء عملهم الصحفي، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.

والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم في كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.

وأكدت النقابة على العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة في نضال وطني طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق في الواقعة، التي لا تعبر عن جموع المحامين.