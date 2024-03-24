سهر الصايغ تظهر معدن الست المصرية في الحلقة 13 من مسلسل المعلم

أخبر منذر رياحنة، خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل المعلم، مصطفى شعبان أنّ بعض من الناس حرقوا مركب المعلم «غريب»، بسبب إعطائه السمك.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل المعلم

وتتوالى الأحداث حتى يضغط منذر رياحنة على هاجر أحمد للزواج منه، من أجل تركهم في السوق لبيع السمك، وعدم حبس والدها أحمد فؤاد سليم، لكنها ردت عليه بحدة، ليتكرها وهو يبكي.

وذهب مصطفى شعبان إلى منزله، وقام بالصلاة والدعاء لله بأن يخرجه من حالة الحزن، التي يمر بها بسبب خسارة بضاعة السمك.

سهر الصايع تساعد زوجها

وتدخل سهر الصايغ على مصطفى شعبان، وتطلب منه بيع الذهب الذي تمتلكه أو بيع صيدليتها، حتى يسدد المبلغ المديون به، ليرفض نهائيا لتقنعه في النهاية؛ لتظهر بهذه اللقطة سهر الصايغ معدن الست المصرية، التي تظهر حبها لزوجها وتساعده، في كل الأوقات الصعبة.

موعد عرض مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يُعرض يوميًا على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، إضافة إلى منصة «واتش إت».