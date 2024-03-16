سهر الصايغ تعلق على حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم: «الحمدلله مافيش إصابات»

طمأنت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها على حالتها بعد اندلاع حريق باستديو الأهرام، وهو داخل لوكيشن تصوير مسلسل «المعلم» الذي يُعرض حاليًا في السباق الرمضاني 2024.

سهر الصايغ تعلق على حريق مسلسل «المعلم»

وقالت سهر الصايغ لـ«الوطن» في أول تعليق لها: «الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات».

حريق استديو الأهرام

واندلع حريق هائل منذ قليل في استوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يعرض حاليًا بالسباق الرمضاني.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.