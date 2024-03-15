رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل المعلم الحلقة 5.. هل تعترف سهر الصايغ بمرضها لمصطفى شعبان؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:01 م | الجمعة 15 مارس 2024
سهر الصايغ

سهر الصايغ

لا تزال أحداث مسلسل المعلم تتصاعد بسرعة كبيرة، ولم تتمكن سهر الصايغ من إخبار زوجها مصطفى شعبان بإصابتها بمرض السرطان في الدم خوفًا عليه، لذا يتوقع عدد كبير من المشاهدين أنّها ستخبره خلال أحداث الحلقة 5.

الحلقة 5 مسلسل المعلم

الحلقة 5 مسلسل المعلم، من المقرر أن تشهد أحداثا عدة، بعد معرفة مصطفى شعبان حقيقة حبس والده بتهمة المخدرات، ومعرفة مكان «حماتو» وإلقاء القبض عليه بمعرفة الشرطة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

اقرأ المزيد:

سهر الصايغ صيدلانية لأول مرة في مسلسل المعلم رمضان 2024

سهر الصايغ: «هقدم دور الزوجة المصرية الأصيلة في مسلسل المعلم»

سهر الصايغ تشارك جمهورها كواليس تصوير البوستر الدعائي لمسلسل المعلم (فيديو)

مسلسل المعلم الحلقة 1.. صدمة لـ سهر الصايغ ومشاجرة عبدالعزيز مخيون

سهر الصايغ تكشف كواليس مسلسل المعلم على كوبري قصر النيل

مسلسل المعلم الحلقة 3.. سهر الصايغ تطالب مصطفى شعبان بالزواج عليها
بقلم أحمد عبد الرحمن