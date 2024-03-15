مسلسل المعلم الحلقة 5.. هل تعترف سهر الصايغ بمرضها لمصطفى شعبان؟

لا تزال أحداث مسلسل المعلم تتصاعد بسرعة كبيرة، ولم تتمكن سهر الصايغ من إخبار زوجها مصطفى شعبان بإصابتها بمرض السرطان في الدم خوفًا عليه، لذا يتوقع عدد كبير من المشاهدين أنّها ستخبره خلال أحداث الحلقة 5.

الحلقة 5 مسلسل المعلم

الحلقة 5 مسلسل المعلم، من المقرر أن تشهد أحداثا عدة، بعد معرفة مصطفى شعبان حقيقة حبس والده بتهمة المخدرات، ومعرفة مكان «حماتو» وإلقاء القبض عليه بمعرفة الشرطة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.