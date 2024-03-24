يواصل الفنان أحمد مكي خلال حلقات مسلسل الكبير أوي 8 جذب الجمهور بالأحداث الجديدة المشوقة التي شهدتها أحداث الحلقة السابقة من المسلسل، إذ ألقى نفادي تعويذة بحث عنها على الإنترنت، فحضرت روح شريرة في احتفالهم بـ«الهالوين».

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 على قناة ON

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تُعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

أحداث مثيرة وشيقة شهدتها الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد تحضير نفادي لروح شريرة بعدما قرأ تعويذة من يوم الهالوين، دون قصد منه، حيث كان ينفذ خطة جوني لعمل مقلب في الكبير.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.