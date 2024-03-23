مسلسل المعلم الحلقة 13.. مصطفى شعبان يدخل السوق بكسرة نفس كبيرة

بدأت الحلقة 13 من مسلسل المعلم، بإخبار محمد العمروسي، أحمد بدير أن مصطفى شعبان على معرفة بضابط الشرطة «شوقي»، وهو السبب في خروجه ببضاعة السمك من الميناء في السويس.

أحداث الحلقة 13 مسلسل المعلم.. أحمد بدير يطلب من منذر رياحنة إقناع ابنته بالزواج

وطلب أحمد بدير، من منذر رياحنة، أن يتحدث مع ابنته «الدكتورة ملك» ويقنعها بالزواج منه، حتي يرثه بعد وفاته.

وطلب أحمد بدير من رجاله، توزيع بضاعة السمك على دار الأيتام، بعد ان أخذوها من مصطفى شعبان، أثناء عودته من السويس إلى القاهرة.

مصطفي شعبان يدخل سوق السمك في حالة من الحزن

ودخل مصطفي شعبان إلي سوق السمك، وهو بكسر نفس كبيرة، واعتذر إلى الجميع والمعلم «بشر» أحمد فؤاد سليم، بسبب عدم نجاحه في جلب السمك، ليصاب الجميع بحالة من الحزن.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.