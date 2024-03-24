موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024.. 14 رمضان

يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، إيذانًا بصلاة فجر اليوم الرابع عشر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و4 دقائق.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأحد 24-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الأحد 24-3-2024، في الساعة 4:27 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 24-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، بعد دقائق قليلة، إذ تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 24-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و4 دقائق.