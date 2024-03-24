موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 14.. الصراع يشتد على بيع السمك

شهدت حلقات مسلسل المعلم، أحداثًا مشوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ زاد الصراع بين مصطفى شعبان «حامد» وطارق النهري «شداد» وابنه منذر رياحنة «عنتر»، على بيع السمك، لذلك يريد الجميع معرفة موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 14.

موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 14

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 14، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ويُعرض مسلسل المعلم على منصة واتش إت الإلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة الحلقات في جميع الأوقات، والمسلسل من الأعمال الحصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون رمضان 2024.

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم يضم عددًا من الأبطال منهم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وعلاء زينهم.