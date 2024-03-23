نتيجة انتخابات المحامين 2024.. الإعلان رسميا عن القوائم الكاملة خلال ساعات

ينتظر آلاف المحامين إعلان نتيجة انتخابات المحامين 2024 كاملة، لا سيما أن ما خرج حتى الآن مؤشرات أوّلية لفرز أصوات الناخبين على منصب نقيب المحامين فقط، فيما لم تصدر أي مؤشرات عن نتيجة المرشحين على عضوية مجلس النقابة حتى الآن.

انتخابات نقابة المحامين

فيما أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين أن الإعلان رسميًّا عن القوائم الكاملة خلال ساعات، ومن المقرر أن تنتظر وصول كافة الأحراز الانتخابية من المحافظات إلى مقر اللجنة القضائية بالنقابة العامة للمحامين.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أنه سيتم إعلان النتيجة رسميًّا خلال 24 ساعة من الآن.

نقيب المحامين الجديد

فيما أعلنت حملة النقيب عبدالحليم علام، المرشح في انتخابات نقابة المحامين 2024، فوز مرشحها بمقعد النقيب العام لدورة جديدة 2024-2028.

وقالت الحملة في بيان: «وفقًا لمناديبنا في كامل لجان الاقتراع، وبعد رصد جميع نتائج اللجان وتجميعها، تبين فوز مرشحنا النقيب العام بفارق كبير يتجاوز الـ6 آلاف صوت عن أقرب منافسيه».

وتوجهت الحملة بكامل الشكر للجمعية العمومية في كافة النقابات الفرعية، على تجديد ثقتها في النقيب عبد الحليم علام ليُكمل مسيرة ما حققه من إنجازات في نقابة المحامين.

وتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وكان قد بلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.