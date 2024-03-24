مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14.. هل ينجح جوني في التخلص من الروح الشريرة؟

يحاول جوني خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8، التخلص من الروح الشريرة والتي قام بتحضيرها نفادي عن طريق الخطأ بسبب التعويذة التي ألقاها، في منزل الكبير.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي، عمل جوني ونفادي مقلب في الكبير أوي حيث أوهموه أن نفادي عراف عابر سبيل، لتتحول اللعبة إلى حقيقه ويلقي نفادي تعويذة تحضير روح، ويتفاجأ الجميع بظهور شيماء سيف خلال الأحداث، فهل ينجح جوني في التخلص من الروح الشريرة؟

مسلسل الكبير أوي 8

وحقق مسلسل الكبير أوي 8 خلال الحلقات السابقة نجاحا كبيرا، حيث جذبت قاعدة كبيرة إليها وهي الأطفال بعد تناول حكايات تشبة حكايات ديزني.

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، وبيومي فؤاد، وعبدالرحمن حسن.