بعد وفاة لاعب كمال أجسام.. هل يؤدي الإفراط في تناول المنشطات للموت؟

تعد المنشطات جريمة كبرى في حق النفس، وقد يلجأ إليها بعض لاعبي كمال الأجسام كونها تعمل على زيادة كفاءة العضلات، وتجعلهم لا يشعرون بالتعب خلال التدريب، إلا أنها قد تدمر القلب، وتؤدي إلى الوفاة، وهو ما حدث مع البعض في الفترة الأخيرة.

ويؤدي الإفراط في تناول المنشطات إلى أضرار كبيرة للجسم، تصل في حالات كثيرة للموت، حيث فارق الحياة اليوم أيمن مجدي أحد لاعبي كمال الأجسام، بشكل مفاجيء، لتصلى عليه الجنازة في أحد مساجد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، فيما خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما حدث يفتح الباب حول الأضرار الجانبية التي قد يسببها تناول المنشطات بإفراط، وكيف يمكن أن تؤدي للوفاة.

مخاطر الإفراط في تناول المنشطات على صحة الجسم

أوضح الدكتور أحمد الوكيل استشاري أمراض القلب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنشطات التي يتناولها بعض الرياضيون قد تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، حيث تعمل على زيادة ضربات القلب، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم، وتهيج في عضلات القلب.

المنشطات ممنوعة في جميع الأحوال

وبحسب «الوكيل» فإن تناول المنشطات ممنوع في جميع الأحوال، ولا يوجد من ينصح بتناولها تحت أي ظرف، إذ تؤثر على معدل حرق الجسم للسكر، وتغير من معدلات الحرق، بالإضافة إلى أنها تعتبر نوعا من الإدمان، قائلًا: «المنشطات ممنوعة في كل الأحوال، لأنها تدمر جسم الإنسان، وتصل به إلى الوفاة».

لماذا يلجأ البعض إلى تناول المنشطات؟

قد يلجأ البعض إلى تناول المنشطات، باعتبارها تساعد على زيادة كفاءة العضلات، ولا يشعر اللاعب بالتعب، وفي سبيل ذلك تدمر الجسم، وتفضي به إلى الوفاة، وفي أقل الأحوال تدمر القلب والكلى.