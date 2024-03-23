أحمد موسى: أمريكا كانت على علم بالهجوم الإرهابي على كروكوس الروسية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الأمريكان قالوا إنهم زودوا الروس بمعلومات قبل وقوع حادث موسكو الإرهابي ولكنها كانت معلومات عامة، حيث إن المعلومات الاستخباراتية من شأنها حماية أمن العالم، لأن أمريكا المؤكد كان لديها معلومات يعني وصلت لها معلومات من اتصالات أو أنها مجندة ناس في كل مكان.

وأوضح موسى تفاصيل حادث كروكوس الإرهابي الذي استهدف حفل موسيقى قرب العاصمة الروسية موسكو، قائلا: «عملية إجرامية وعمل إرهابي دنيء وجبان».

أضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه ثاني أكبر عملية تستهدف روسيا منذ الحادث الذي ضرب إحدى العقارات أواخر التسعينيات وراح ضحيته نحو 200 شخص.

حادث روسيا الإرهابي

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الغريب في الأمر هو تحذير السفارة الأمريكية في موسكو من عدم الذهاب لأماكن التجمعات والاحتفالات، قائلا: كان عندهم معلومات عن وقوع هجمات.

وأشار إلى أن 4 إرهابيين قاموا بتنفيذ عملية كروكوس داخل مركز تجاري روسي ودخلوا على حفل موسيقي كبير وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

وأردف أن الإحصائية تشير حتى الآن لمقتل 150 شخصا والرقم معرض للزيادة لأنه تم إلقاء 5 قنابل واندلعت النيران في العمارات السكنية وكانت هناك حالة من الرعب وتم مواصلة عملية إطفاء الحريق حتى ساعات الفجر.

من صنع داعش؟

وواصل: «هذه العملية تثير العديد من الأسئلة بعدما تبني داعش مسؤوليته عن الحادث، والسؤال الأول من يتحكم في داعش وأوجدها في المنطقة، أليس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بحسب تصريحات الرئيس التالي له دونالد ترامب وواصل التنظيم التمدد تحت رعاية أمريكية».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن عودة داعش بالأمس لتنفيذ عملية إرهابية ليست بريئة لأن هناك من يحركهم ونقلهم إلى الداخل الروسي وزودهم بالأسلحة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية.

وأوضح أن أمريكا لم تدن العملية الإرهابية التي حدثت قرب العاصمة الروسية موسكو، ولكن أعلنوا تعاطفهم مع الضحايا، قبل أن يعلنوا قبل قليل إدانتهم.

حادث كروكوس الإرهابي

ولفت إلى أن روسيا بعد 22 مارس لن تكون كما كانت قبل هذا التاريخ، والرد لن يكون متوقعا بحسب خطاب بوتين عن الحادث ظهر اليوم، متوقعا أن تشن موسكو ضربات في أماكن مختلفة حول العالم وتعمل حاليا على جمع المعلومات حاليا وستعمل مستقبلا على تنفيذ عمليات اغتيال بحق مسئولين أوكرانيين بعد تسريب صورة لأحد منفذي الهجوم وهو أوكراني الجنسية.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، هل شن تنظيم القاعدة أو داعش أي عملية عسكرية ضد إسرائيل، قائلا: إن الإسلام بريء من هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية وهي تخدم مصالح مؤسسها وداعمها فقط.

وشدد على أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي كانوا يخطفوا الستات والبنات يعملوا فيهم عمايل لا علاقة لها بالدين، ويطلقون عليهم سبايا يبيعون ويشترون فيهم وكل واحد ياخدها شوية، مؤكدا أن من يفعل هذا مجموعة من القتلة ولا علاقة لهم بالأديان.